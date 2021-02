Krause ribadisce la fiducia a tecnico e squadra: il discorso del presidente

Dall’Iowa a Parma, la distanza è breve. Ridotta da uno schermo. Il volto deciso di Kyle Krause ha fatto irruzione nel ritiro di Collecchio, dove la squadra era riunita per la cena. D’Aversa e i suoi, alla vigilia di uno scontro diretto che può valere una stagione, hanno incassato la fiducia del presidente, con tanto di rassicurazione è una buona dose di carica, in vista dell'Udinese.

Il presidente domani sarà al Tardini per assistere alla partita. Il volo privato che porterà il presidente in Italia partirà in tarda serata, prima delle operazioni di imbarco il numero uno crociato si è rivolto alla squadra via Skype confermando la piena fiducia a Roberto D’Aversa e al resto della truppa, invitando la squadra a rimanere sul pezzo, consapevole che sarà fondamentale svoltare, magari attraverso un risultato positivo. Il presidente americano ha ribadito la fiducia nel gruppo squadra e nel tecnico, dando forza alle scelte dell’allenatore, l’unico nelle intenzioni del presidente e della direzione tecnica, capace di risolvere la situazione dopo un inizio difficile di stagione.

Krause ha riconosciuto a D’Aversa la leadership, confidando in lui e nei giocatori per uscire da questa situazione. La squadra e il tecnico hanno i mezzi per uscire da questa situazione, nonché l’obbligo di dare tutto ciò che hanno sul campo pur di portare a casa un’altra impresa: quella della salvezza.