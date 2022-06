La promessa di Cobbaut: "Porteremo questo club al suo posto"

"Voglio dire una cosa, sono molto contento di essere ora un giocatore al 100 per 100 del Parma. Ho tanto desiderio di giocare a calcio per voi. Abbraccio tutti, l’anno prossimo vogliamo portare questo Club al suo posto". Con queste parole, un video promosso dai canali social del club, Elias Cobbaut epsrime la sua gioia dopo il riscatto esercitato dal Parma. L'ex Anderlecht è diventato un calciatore crociato a titolo definitivo. Cobbaut era entrato nel mirino di diverse squadre della Ligue1, il Lorient gli ha fatto la corte, ma alla fine ha prevalso la voglia del calciatore di tornare a giocare al Parma, dopo una prima stagione con alti e bassi dove ha collezionato 35 presenze condite da due gol e tre assist. Il suo messaggio, in italiano, farà felice i tifosi che aspettano anche lui nell'annata che dovrebbe essere del riscatto.

Il comunicato

"Il Parma Calcio 1913 annuncia di aver esercitato il diritto di opzione per la trasformazione, da temporanea a definitiva, dell’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore Elias Cobbaut.

Nato a Malines, il 24 novembre 1997, il difensore belga è stato il più utilizzato fra i Crociati con 3149 minuti giocati nella stagione 2021-22 e questo significa per lui continuare a giocare con la maglia del Club che lo ha voluto di più, con grande determinazione e con grande fiducia. Continuerà a giocare con la maglia Crociata, con la maglia del Parma Calcio 1913".