La Serie A può slittare: parola di Dal Pino

Dal Pino ha poi affrontato un altro tema caldo: quello della presenza dei tifosi allo stadio: "Abbiamo presentato uno studio serio per indicare una via per la riapertura degli stadi ma al momento non siamo ancora riusciti ad avere pubblico. La sicurezza viene prima di tutto, ma trovo difficoltà nel vedere discoteche aperte e pensare che sabato sera a Torino, per la premiazione della squadra che ha vinto lo scudetto, non ci sarà nemmeno un tifoso. Alcune riflessioni vanno fatte. Nessuno ha chiesto stadi pieni, ma distanze mantenute e ingressi diluiti. Ci siamo sempre attenuti e sempre ci atterremo alle disposizioni del governo, ma mai ci fermeremo nel tentare di costruire un cammino per un ritorno alla normalità".

