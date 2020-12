Lucarelli: "Con Krause c'è confronto continuo, sul mercato piccoli interventi"

C'era il vice direttore sportivo del Parma, Alessandro Lucarelli, a rappresentare la società che nella mattinata, come fa da dieci anni, ha regalato un sorriso ai piccoli pazienti dell'Ospedale dei bambini. E' stato l'occasione per fare il punto su questo periodo che precede il mercato. Il summit di oggi, tra proprietà e dirigenza prima della partita con il Cagliari, è servito per delineare la situazione, definendo le strategie di mercato che il Parma dovrà intraprendere a gennaio, per rinforzare la rosa, già per altro completa. "Il presidente Krause - spiega Lucarelli - quando viene a Parma incontra tutti, cerca di confrontarsi e di informarsi su come stanno andando le cose, ci stimola a fare meglio ed è quello che cercheremo di fare da sempre. Il progetto del presidente è su lungo periodo, dobbiamo cercare di ripagarlo con i risultati sul campo che per adesso piacciono. Krause ha parlato alla squadra prima della partita con il Milan, ci ha dato forza e lo stimolo di fare meglio. Per il mercato cercheremo di fare qualcosa ma saranno piccoli movimenti che non stravolgeranno la squadra, il grosso lo abbiamo fatto. Vedremo cosa ci manca".