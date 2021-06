Nello staff di Maresca c'è anche Vitiello

Comincia a delinearsi lo staff di Enzo Maresca. Il neo allenatore del Parma avrebbe scelto come vice Roberto Vitiello, suo compagno di squadra al Palermo, quest'anno nello staff di Beppe Iachini. Maresca sta cercando di formare uno staff di prim'ordine, sta facendo una valutazione sul preparatore atletico, che potrebbe essere uno di quelli che hanno lavorato con lui ad Ascoli o arrivare direttamente dal Manchester City. L'attuale allenatore crociato, in vacanza in Spagna, è a lavoro per completare la sua squadra.