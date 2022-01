Pandev al Parma, ufficiale

Goran Pandev è un calciatore del Parma. Il calciomercato crociato è finito con un botto. Serviva un ultimo sforzo per accontentare Iachini che voleva una seconda punta. E il macedone arriverà a titolo definitivo e sarà un calciatore del Parma per sei mesi. In un reparto avanzato sempre più affolato, mancavano caratteristiche come quelle del macedone, pronto a vestire la maglia crociata e a tuffarsi in questa nuova avventura.

COME CAMBIA IL PARMA CON PANDEV