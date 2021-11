Ufficiale, via Maresca: l'operazione rimonta riparte da Iachini

Il pareggio contro il Cosenza ha lasciato delle scorie: in casa Parma, la pazienza sembra essere finita e si valuta l'esonero per Enzo Maresca. La prima ipotesi è quella che porterebbe Beppe Iachini sulla panchina crociata.

La notizia era nell'aria da qualche settimana. Si aspetta solo l'ufficialità, ma il Parma avrebbe già comunicato all'allenatore Enzo Maresca l'esonero. La panchina è stata affidata a Beppe Iachini, 57 anni, che ha firmato un contratto fino al 2023.

All'ex allenatore della Fiorentina il compito di rilanciare una squadra che, dopo la retrocessione in B, è partita male tra i cadetti e adesso si ritrova addirittura solo tre punti sopra la zona play-out e lontana quattro dell'ottava posizione che porterebbe ai play-off. Letale per Maresca, l'anno scorso rivelazione alla guida della Primavera del City in Inghilterra, l'ultimo pareggio al Tardini contro il Cosenza. Il marchigiano Iachini ha vinto 4 volte la B con Chievo, Samp, Brescia e Palermo. Ci riuscirà entro il 2023 anche con il Parma?

Intanto il Parma ha comunicato ufficialmente l'esonero di Maresca, con un comunicato stringato: "Il Parma Calcio 1913 comunica di aver sollevato Enzo Maresca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Presidente Kyle Krause e la dirigenza crociata desiderano esprimere la massima gratitudine a Enzo e al suo staff per l’impegno e la professionalità dimostrati fin dal giorno del loro arrivo. A Maresca e al suo staff i migliori auguri per il prosieguo della carriera".