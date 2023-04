Parma, ci pensa Benek: e la Bundesliga lo guarda

Il Parma entra in modalità "sprint" e mette nel mirino il quarto posto. Pecchia deve aver attaccato al muro dello spogliatoio il calendario, forse anche per motivare qualche talento sopito oltre che tracciare il cammino. Il campionato finisce il 19 maggio, fino a quel momento è vietato alzare gli occhi e guardare il traguardo (per dirla alla Pecchia). I crociati hanno capito di non poter vivacchiare fino a quel punto e sono chiamati al gran finale. Nelle ultime cinque partite quattro avversari lotteranno per la salvezza e uno - il Cagliari - avrà le stesse ambizioni del Parma che proverà a capitalizzare già da sabato 'l'assist' della Procura Federale che arriva da Reggio Calabria per dare sostanza alla manovra rimonta. La squadra di Inzaghi riceverà una penalizzazione di tre punti da scontare in questo campionato per il mancato pagamento in favore di diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2022 nonché per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2022. La Reggina farà ricorso, ma intanto è stata scavalcata dal Parma in classifica. Pecchia, in attesa del -1 (per il pagamento in ritardo dell’Irpef di febbraio), si gode il sesto posto e prepara l'operazione Cagliari in totale serenità. La posizione dei crociati in classifica, che tiene lontana la paura di una caduta limitando nello stesso tempo l'ambizioso orizzonte della promozione indicato da Krause, permette almeno di allungare gli occhi verso i playoff, obiettivo minimo.

E in questa primavera sembra essere rifiorito anche Adrian Benedyczak, tra i pochi a dare segnali confortanti in una stagione segnata da troppi alti e bassi, con annessi dissapori con la tifoseria. In questo momento, Benek, sembra essere il calciatore più affidabile del reparto avanzato: il polacco viene da due gol nelle ultime tre partite giocate da titolare e segna ogni 234'. Gol pesanti, quelli del talento di Kamien Pomorski, come il sinistro scaraventato di controbalzo alle spalle di Gagno venerdì nel derby con il Modena. Adrian, intanto, ha già eguagliato lo score della scorsa stagione: 6 gol segnati in 30 partite (Coppa Italia compresa). E con ancora cinque gare a disposizione potrebbe ulteriormente abbellire il suo operato. Fabio Pecchia a volte ha sacrificato il suo talento sull'altare della duttilità e da Benek ha ricevuto prestazioni a corrente alternata. La decisione di puntare su Vazquez centravanti e Adrian esterno, in grado di alternarsi con el Mudo senza dare punti di riferimento all'avversario, pare esaltare il polacco, il cui nome è già sul taccuino di mezza Bundesliga. In caso di mancata promozione, per il Parma sarebbe complicato trattenere giocatori come Benedyczak che il club valuta sui 6 milioni di euro. Intanto anche lui, come il Parma, è entrato in modalità "sprint" e sa che non può fermarsi più.