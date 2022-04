Parma-Como 4-3 LE PAGELLE | Bernabé devastante, Tutino dà la scossa

Ecco le pagelle di Parma-Como 4-3.

Turk 5,5- Bravo al tramonto del primo tempo a respingere su Cerri, non era semplice. In occasione del pareggio di Gliozzi esce tardi, forse beffato dalla mancata lettura di Circati che ci mette troppo per scappare all’indietro. Intercetta il rigore di Gliozzi ma non lo para.

Circati 5 - Si fa infilare da La Gumina, pronti via, poi scappa tardi sul nuovo entrato Gliozzi, che beffa Turk con un tocco morbido. Anche sul secondo gol del centravanti legge male la situazione assieme a Danilo.

Danilo 5,5 - Controlla Cerri, qualche volta gli sfugge ma ingaggia un bel duello con il bomber di casa a Parma e cerca spesso l’anticipo. Come sempre, meglio sulle palle alte. Beffato anche lui in occasione del secondo gol di Gliozzi dal taglio dell’attaccante.

Cobbaut 5 - Ingannato dalla finta di Parigini che confeziona l’assist per il 2-1 di Gliozzi, combatte ma spesso esce con le ossa rotte dai duelli con gli attaccanti del Como.

Coulibaly 5,5 - Comincia in maniera disastrosa la sua partita, perdendo un paio di palloni che potevano essere sanguinosi. Si rimette in sesto ma soffre. Ed esce per Rispoli.

68’ Rispoli 6 - Corsa e impegno non gli mancano, accompagna davanti e copre dietro. Entra bene in partita.

Juric 6 - Un po’ fuori dal gioco all’inizio, si riprende strada facendo, quando catalizza palloni nella zona nevralgica del campo e aiuta Bernabé ad alleggerire la situazione. Nella fase clou della partita tende un po’ a sparire, ma ci rientra per il gran finale e la sua legna in fin dei conti è preziosa.

Bernabé 8 - La prestazione di Cosenza gli ha dato una grande dose di autostima. Altra partita totale, lo si vede quando parte in progressione e non lo tengono che ha acquistato quella consapevolezza di cui parla Iachini. La traversa è una carezza al pallone nel primo tempo, le due punizioni i pugni che stendono il Como. Che giocatore!

Man 6 - Da un suo spunto nasce il gol di Vazquez. Quando parte diventa difficile da fermare. Diligente, il Parma subisce gol quando lui è fuori. Peccato, speriamo che non si sia fatto male.

68’ Oosterwolde 5 - Ingenuo nell’atterrare Peli, regalando un finale thriller al Tardini. Non giocava da tempo, e si vede.

Vazquez 6,5 - Prima del gol ci ha provato con il suo sinistro liftato e ha trovato un ottimo Gori. Quando ha la palla dà sempre l’impressione di poter confezionare la magia, ma quel sinistro da dentro l’area che va fuori grida vendetta. Avrebbe potuto chiudere la partita prima. Si guadagna la punizione del pareggio.

Benedyczak 5,5 - Solito impegno, corre ad allungare la squadra, senza paura nell’uno contro uno. Si divora un gol quando, favorito da rimpallo, non riesce a girarla da dentro l’area.

78’ Bonny 6 - Entra benissimo, con piglio e cattiveria giusta, per dirla alla Iachini. Va su tutti i palloni e lotta senza paura e con personalità. A Beppe piace anche per questo.

Pandev 6 - Solito gioco sulle punte del macedone, bravo a uscire dai blocchi per cucire. Crea diverse potenziali occasioni, alle volte gli manca l’ultimo tocco ma è importantissimo per la squadra.

73’ Tutino 7 - Entra e crea scompiglio: fa ammonire un avversario, si procura la punizione per il secondo gol di Bernabé e segna il quarto gol che alla fine risulterà essere decisivo. Ha fame.

Iachini 7 - Nove risultati utili consecutivi, seconda vittoria di fila come non succedeva da novembre. La squadra ha acquisito la sua mentalità, ha fatto progressi in ogni settore del campo e anche quando gli mancano diversi elementi fa in modo che il gruppo non ne risenta. C'è da rivedere qualcosa nella gestione dei momenti, ma molto dipende anche dall'inesperienza dei giovani. Accorcia la classifica che diventa più bella, adesso.