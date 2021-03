Parma-Inter 1-2 LE PAGELLE | Valenti ok, ma quell'errore

Dal nostro inviato

PARMA - Ecco le pagelle di Parma-Inter 1-2.

Sepe 6,5 – Salva su Skriniar e Lukaku, non ha tanto da fare. Aveva preso anche la palla di Sanchez, la prima. Per il resto pochi pericoli.

Osorio 6 – Resta li, bello blindato. Lo aiuta Perisic, che non è certo in serata di grazia. Passa centrale, poco da segnalare.

Bani 6 – Tiene con Valenti, l’argentino esegue gli ordini del più esperto. Riesce a non crollare, anche se dall’uscita di Lautaro in poi soffre di più.

Valenti 6,5 – Pronti via, mostra i muscoli a Lukaku, uno che i muscoli ce li ha da vendere. Non trema, anzi. Gli mette i freni, non lo fa muovere e salva anche il pallone che Perisic calcia a colpo sicuro verso Sepe. Un muro. Che però mostra una crepa, demolita da Lukaku che nel secondo gol va via liscio. Unico errore, che paga più del dovuto.

dal 66' Busi 5,5 – Con lui Osorio va a fare il centrale. Spinge ma non troppo. A volte timido.

Gagliolo 5 – Il più in difficoltà, sulla carta e anche in campo. Ha da fare con Hakimi, lo subisce. L’esterno dell’Inter lo costringe a fare una grande fase difensiva. Non si sgancia mai.

dal 66' Pezzella 6,5 – Pronti via, ara la fascia. E mette dentro il pallone che riapre la partita. Giocatore in più.

Hernani 7 – Gioca largo, ha gamba per andare. Mette una buona palla per Kurtic. Tanta legna, corre e raddoppia e segna pure. Un gran destro al volo piazzato.

dall'85' Pellè sv.

Brugman 6 – Il pallone passa da lui poco, è pulito ma non lo chiamano spesso in causa. Deve marcare Eriksen o Brozovic. Nel secondo si fa vedere di più, riesce a giocare con più coinvolgimento. Regia ordinata.

Kurtic 6 – Ha sulla testa la palla dell’1-0, la spara su Handanovic. Grande inserimento. Poi rincula e si mette a fare legna senza demeritare.

Karamoh 6 – Si sacrifica, nel primo tempo grande gara. Si applica, salta l’uomo, rientra e raddoppia. Ma non ha campo da mangiare, perché Bastoni e Perisic riescono bene a braccarlo.

Kucka 5 – Centravanti, riesce a ritagliarsi poco spazio. Meglio da trequartista, quando deve innescare i ragazzini terribili Mihaila e Karamoh. Non ci riesce, stavolta tradisce anche lui.

dal 66' Inglese 5 – Entra ma non si vede. Gioca qualche palla, ne pulisce pochissime. Rodaggio in vista di Firenze.

Man 6 – Peccato, lascia il campo dopo un primo tempo condizionato da un colpo alla testa. Lega il gioco, Hernani sta più largo, lui occupa lo spazio e fa un po’ il trequartista, un po’ l’esterno. Si arrende, non al meglio, lascia il campo al compagno.

dal 46’ Mihaila 5,5 – Entra e punta Skriniar, lo salta un paio di volte. Ha tutto per impensierire Hakimi, che non è certo un esterno difensivo. E si vede in occasione del gol di Hernani. Lascia campo a Pezzella per il cross. Un po’ troppo fragile, ma si farà.

D’Aversa 6 – Incarta bene, per un tempo, l’amico Conte. Hernani più largo, dentro al campo Man a cucire il gioco e pronto a buttarsi in mezzo. Rivitalizza Valenti, blocca le corsie anche se soffre più a sinistra che a destra, il Parma meritava il pari, ha avuto il merito di ferire l’Inter, ma non di azzannarla. Nel secondo tempo si abbassa, comprensibile, ha provato a ripartire ma non sempre ci è riuscito.