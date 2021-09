Parma, Man non convocato per Terni: un positivo nel gruppo squadra

La società ha comunicato che, durante il ciclo di tamponi effettuato in vista della gara contro la Ternana ha dato esito positivo per calciatore, asintomatico

Al termine dell’allenamento di oggi, Mister Enzo Maresca ha convocato per la gara contro la Ternana, in programma domani alle 18,00 allo stadio “Liberati” di Terni e valida per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 2021/22 i seguenti 21 calciatori:

Portieri: Buffon, Colombi, Turk.

Difensori: Busi, Cobbaut, Coulibaly, Danilo, Delprato, Dierckx, Valenti, Zagaritis.

Centrocampisti: Juric, Sohm.

Attaccanti: Benedyczak, Bonny, Brunetta, Correia, D. Iacoponi, Inglese, Mihaila, Tutino.

Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato in vista della gara contro la Ternana ha dato esito positivo per un componente del gruppo squadra: si tratta di un calciatore, asintomatico. I test a cui sono stati sottoposti i restanti membri del gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo. Il gruppo squadra sta seguendo come da protocollo tutte le normative previste dalle autorità sanitarie e federali.