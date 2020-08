Parma, piace Soumaoro del Lilla

L’obiettivo principale di Marcello Carli è quello di rinforzare la difesa del Parma. Si cercano due terzini, uno a destra, uno a sinistra, e un difensore centrale. Con Kastriot Dermaku che potrebbe lasciare Parma (la Salernitana lo ha richiesto), il parco difensori di Fabio Liverani potrebbe essere arricchito con la presenza di Adama Soumaoro, giocatore francese di 28 anni, forte fisicamente e dotato di una discreta tecnica di base. Il suo passato da centrocampista (ha giocato in mezzo al campo fino all’Under 19) denota anche una buona attitudine a giocare il pallone, proprio come piace a mister Liverani. Il difensore, in prestito al Genoa dal Lilla, ha fatto ritorno alla base e ha un contratto con i francesi fino al al 2022. C’è da valutare la formula con la quale eventualmente avanzare un’offerta, ma il profilo piace al Parma, che vuole rinforzarsi partendo da dietro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.