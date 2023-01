Parma, si sblocca l'affare Zanimacchia: prestito con diritto di riscatto

Il Parma e Luca Zanimacchia sono più vicini. Il colloquio di oggi tra i due club ha dato esiti positivi e la distanza tra le parti si è assottigliata ulteriormente. Fabio Pecchia aspetta il suo pupillo. La formula che dovrebbe sbloccare la trattativa è quella del prestito con diritto di riscatto da far valere in base a presenze e obiettivi. Intanto il calciatore ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in crociato, continui in questo senso i contatti con il suo ex allenatore che più di tutti l'ha valorizzato in carriera. Già nella sessione estiva, Zanimacchia era stato a un passo dal Parma, ma l'all-in della Cremonese, che il 24enne di Desio assieme a Pecchia aveva contribuito a riportare in Serie A dopo 26 anni, fu decisivo per soffiare al club di Krause uno degli obiettivi in sede di mercato. Adesso è tutto pronto per accogliere Zanimacchia, dopo sei mesi, al Parma.