Striscioni e bandiere, sullo stradone arde la passione per il Parma

Striscioni, bandiere e fumogeni. Per un attimo a Parma, sullo stradone che dà dallo stadio, si è vissuto un pizzico di normalità. Ansia nascosta dietro le mascherine, paura avvolta nelle bandiere e scacciata dal grido dl’entusiasmo di un centinaio di tifosi che hanno aspettato l’arrivo del pullman del Parma, scortato dai supporters in festa. Una spinta per una partita che da queste parti conta molto. Il Parma ha bisogno dei tre punti, li cerca contro una diretta concorrente per l salvezza: vietato sbagliare.

