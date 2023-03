Parma, svalutazione generale: Man e compagni valgono 11,5 milioni in meno

Undici milioni e mezzo sono tanti soldi. Più del valore, ai blocchi di partenza, dell'intera rosa del Südtirol che oggi è terzo in classifica nel campionato di Serie B e ha un vantaggio rispetto al Parma di dieci punti. Undici milioni e mezzo, tanto ha perso la rosa del Parma durante queste trenta partite di Serie B. Secondo i dati riportati dal sito specializzato transfertmarkt.it, i giocatori di Krause si sono svalutati del 19,7%. Era al secondo posto a inizio campionato come valore della rosa, dietro solo al Genoa retrocesso. Oggi rimane seconda, eppure assiste a un depauperamento costante del valore di diversi giocatori. Peggio del Parma hanno fatto solo Venezia (che ha perso il 28,8%), il Cagliari (27,3%) e la Ternana (che dopo trenta partite fa registrare un -20,5% alla voce 'valore della rosa'). Per farsi un'idea della situazione bisogna guardare il caso di Dennis Man. Un tempo per assicurarsi il romeno, il Parma aveva sborsato circa 13 milioni di euro. Oggi Man viene valutato solo 4 milioni per una decrescita pari al 69,2%. Dall'inizio della stagione il suo cartellino ha già perso un altro milione di euro, diminuendo del 20% (fonte transfertmarkt.it). Fa effetto pensare che, per arrivare ai 13 milioni spesi dal Parma nel gennaio del 2021 per l'ex Steaua Bucarest bisognerebbe sommare i valori attuali di Mihaila, Charpentier, Lautaro Valenti, Sohm, Vazquez, Benedyczak, Cobbaut. È abbastanza per capire che il Parma del 2023 è una squadra in preda a un andamento altalenante. Vive dentro a un paradosso e fatica a uscirne. Da un lato lavora per avanzare in classifica e mettere insieme un paio di vittorie consecutive (che mancano da settembre), dall'altro rischia di perdere il treno per i playoff, con tutto il danno economico che ne deriva.

E più passa il tempo senza gol di Inglese e Charpentier, più il loro cartellino si deprezza. Il primo non segna da settembre: 26 sabati senza gol che hanno contribuito a deprezzare il suo cartellino di un ulteriore 13% rispetto al valore di partenza portandolo a 1,3 milioni. Eppure quando era arrivato a Collecchio era stato pagato al Napoli più di 20 milioni di euro. Charpentier, un gol con la maglia del Parma non l'ha mai segnato e dopo sole sette presenze ha visto il suo cartellino scendere di valore del 14%. E ha rappresentato il fiore all'occhiello di una campagna acquisti che ha mirato a puntellare il gruppo dello scorso anno. Il saldo tra resa e spesa non è dei migliori: poche presenze, mai decisivo. Per gli altri flop si può fare un ragionamento simile: da Cobbaut a Sohm, passando per Benedyczak, Juric e Coulibaly. Il loro valore si è praticamente dimezzato da quando sono arrivati a Parma. Sohm, ad esempio, è stato pagato nel settembre del 2020 6,4 milioni e oggi (secondo Transfertmarkt.it) vale 2 milioni di euro. Benek, che pure ha un interesse da parte di mercati esteri, ha perso il 10% del suo valore: da 2 milioni a 1,8 milioni. L'unico a veder lievitare il suo valore è stato Adrian Bernabé, che a oggi vale 6 milioni di euro. Il Parma sa che, in caso di permanenza in Serie B, è dura trattenerlo e valuta il suo cartellino intorno ai 10 milioni. Discorsi rimandati, si spera, a fine giugno. Intanto a marzo il quadro vede un Parma a picco che avrebbe tutto il tempo di rialzarsi.