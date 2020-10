Parma, tamponi negativi: per ora i positivi restano quattro

Tira un sospiro di sollievo, Fabio Liverani. E con il tecnico, tutto il Parma. L’ultimo giro di tamponi, effettuato nella giornata di ieri, ha dato esito negativo. Scongiurati, dunque, almeno per il momento, ulteriori problemi per il tecnico romano che dovrà fare certamente a meno di quattro elementi in vista della trasferta di domenica contro l'Udinese. Mancheranno, inoltre, Busi e Mihaila oltre all'infortunato dell'ultim'ora Sprocati. Non al meglio neanche Cornelius, rientrato anzitempo dagli impegni con la Danimarca. Restano decisive le prossime ore per conoscere l'esito dei test che dovranno essere effettuati a ridosso della gara della Dacia Arena.

