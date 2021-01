Parma, Liverani appeso a un filo: lungo summit, si va verso l'esonero?

La terza sconfitta di fila, la settima in quindici partite, potrebbe costare cara a Liverani. In queste ore, in un lungo summit con Kyle Krause al Tardini, tutta la dirigenza sta vagliano la posizione del tecnico romano. C’è molta delusione, la squadra non riesce a recepire gli input del suo allenatore, qualche giocatore non pare proprio sintonizzato sulle stesse frequenze, mentre la situazione tende a precipitare. I numeri non giocano sicuramente dalla parte dell’allenatore, il Parma ha il peggiore attacco della Serie A, non segna al Tardini da sei partite, l’ultimo gol è arrivato su rigore al tramonto di Parma-Spezia. La sconfitta contro il Torino potrebbe rappresentare l’ultimo atto di una sceneggiatura che non è mai decollata.