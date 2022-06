Parma, un quadriennale per convincere Zanimacchia

Non è ancora svanita la pista che porta a Luca Zanimacchia. Il Parma può puntare su due elementi che potrebbero modificare l’esito della trattativa, indirizzata ormai verso Cremona: il rapporto professionale con Fabio Pecchia, la durata del contratto. Il calciatore rappresenta uno dei desideri di mercato del nuovo tecnico che ha fatto presente l’esigenza al club, disposto ad arrivare a offrire 4 anni di contratto al calciatore, il cui cartellino appartiene alla Juventus fino al 30 giugno dell’anno prossimo.

In queste ore, la Cremonese avrebbe mollato la presa per via delle pretese dei bianconeri che non hanno intenzione di ‘prestare’ il calciatore per un’altra stagione. La Juventus preferirebbe venderlo a titolo definitivo, senza alcuna clausola che dipenda dalla salvezza dei grigiorossi nella prossima Serie A. E il Parma sarebbe disposto a rilevarne il cartellino, senza alcuna condizione. C’è da trovare l’accordo con la Juventus, la volontà del calciatore, quella ci sarebbe già.