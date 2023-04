Pecchia si aggrappa ai fedelissimi: da Buffon a Vazquez, tutti gli uomini del tecnico

Verrebbe da dire: 'Peccato che aprile finisca'. Per il Parma è stato un mese di raccolta piena, anche se il bello viene adesso. In quattro partite nessuna sconfitta per gli uomini di Pecchia, tre vittorie e un pareggio. Dieci punti su dodici conquistati e un bottino ricco e convincente che rilancia le ambizioni dei crociati in chiave promozione. Ma nella testa dell'allenatore quello che è stato fatto fino a ora è da mettere in archivio: lunedì a Benevento comincerà il mese più importante dell'anno. Il momento è decisivo, il Parma avrà 19 giorni per capire come stupire ancora. Perché c'è tempo di farlo, a patto che si continui sulla via intrapresa. Il Parma è quinto in classifica, ha tre punti di vantaggio sulla sesta (il Cagliari, battuto al Tardini in rimonta) e vede il Südtirol (avanti di due punti) al quarto posto. Il Bari (terzo) è più lontano: nove punti con quattro partite davanti sembrano tanti, sperando non aumentino perché se la terza classificata avrà 15 punti sulla quarta andrà direttamente in Serie A senza passare per i playoff. Difficile che tutto questo si realizzi, ma il Parma è condannato a vincere il più possibile per abbellire la sua classifica e guardarla solamente alla fine. In questo ultimo scorcio, Pecchia si aggrappa ai suoi fedelissimi: da Buffon a Delprato, passando per Vazquez e Zanimacchia che ha impiegato poche settimane per essere considerato dall'allenatore una certezza. L'ex Cremonese, che Fabio conosce bene dai tempi della Juventus Under23, dà garanzie in ogni porzione del campo: come esterno d'attacco sia a destra che a sinistra, da terzino alla 'Mazzocchi' che come lui a Parma aveva cominciato da ala e da attaccante esterno prima di diventare un buon quinto e un terzino affidabile. Zanimacchia in difesa ci ha giocato per bisogno, ma ha dato risposte importanti.

Se l'ex Juventus è un jolly nello scacchiere di Pecchia, Vazquez è il faro. Si noti che Franco ha fatto il mediano, la mezzala sinistra, il trequartista, il falso nove. Ha giocato ovunque. E oggi è uno di quegli insostituibili perché sa raffreddare il pallone quando scotta, sa gestirlo ed è punto di riferimento per i compagni. In caso di Serie A sarà rinnovo automatico per el Mudo che spinge forte sull'acceleratore per tagliare un traguardo importante. Lo stesso che vorrebbe festeggiare Cristian Ansaldi, suo grande amico. L'argentino è una carta di peso nel mazzo di Pecchia: consigliere di molti giovani, nello spogliatoio gode di grande credibilità. Anche per lui, in caso di Serie A, c'è un diritto di riscatto da far valere. Un'opzione complicata, vista l'età del terzino non più di primo pelo che si gioca una maglia con Coulibaly in ottica Benevento. In attesa della decisione su Ansaldi, Pecchia ripartirà anche da Buffon, non impeccabile contro il Cagliari. Il capitano è l'anima di questo gruppo, un totem che si venera in silenzio e dal quale i giovani cercano di apprendere il più possibile. Se si parla di giovani non si può non citare Delprato, tra i fedelissimi di Pecchia. La carta di identità è dalla sua parte, ma l'esperienza che mostra in campo e il numero di partite giocate tra i professionisti a soli 23 anni (117 tra campionato e coppe) ne fanno uno degli intoccabili. Per Pecchia e per il Parma.