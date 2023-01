Pederzoli: "Mercato? Il nostro obiettivo è recuperare gli infortunati"

Il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, ha analizzato la sconfitta contro il Bari. Il 4-0 inflitto agli uomini di Pecchia ha ridimensionato i crociati che erano usciti martedì sera da San Siro con una grandissima prestazione. Dopo l'impresa sfiorata in Coppa Italia, il Parma è stato travolto dal Bari. Tre gol di Cheddira e uno di Salcedo hanno rovinato il pomeriggio ai crociati. "Una sconfitta pesante che dobbiamo accettare - dice Pederzoli a Sky -. Complimenti al Bari, noi siamo andati sotto presto e mi sembra che dopo 15' eravamo già 2-0. Dispiace tanto per i nostri tifosi che ci seguono con enorme affetto sempre. La squadra ha dimostrato però tante volte il suo valore che oggi, purtroppo, non si è visto. Ma il calcio offre rivincite e adesso pensiamo alla prossima. Gli alti e bassi? Siamo una squadra molto molto giovane, si sa che quello che caratterizza i giovani è l’atteggiamento ondivago. Ma lo ribadisco: noi puntiamo con forza sui nostri ragazzi, sappiamo che hanno qualità per rialzarsi. Il Mercato? Credo che l’obiettivo sia quello di recuperare gli infortunati e aspettare che trovino la migliore condizione. Sull’onda emotiva di oggi sarebbe troppo facile parlare di mercato. Sul mercato siamo attenti, sì. ma abbiamo grande fiducia nei giocatori che abbiamo".