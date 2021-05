Piazza Garibaldi semi-deserta: così Parma si prepara ad accogliere il Giro

Al via poco dopo mezzogiorno la quarta tappa del Giro d'Italia edizione numero 104, con la tappa Piacenza-Sestola di 187 km e 1.800 metri di dislivello.

Partita intorno alle 12.10 da Piacenza, la carovana rosa arriverà da Fidenza, attraverserà il centro storico per entrare in città attraverso Via Emilia Ovest, Piazzale Caduti del Lavoro, da dove proseguirà per via Gramsci, Via D'Azeglio, il ponte di Mezzo che collega via Mazzini, fino a Piazza Garibaldi dove è attesa alle 13.30. Dopo via della Repubblica e Viale San Michele, ci sarà una deviazione verso piazzale Risorgimento, fino a via Duca Alessandro, Via Viotti, Via Torelli per uscire da strada Traversetolo.