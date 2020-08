Consiglio di Lega, la maggioranza spinge per il 19 settembre

E' previsto per il pomeriggio un incontro della Lega Serie A, in videoconferenza, per cercare di trovare una quadra sulla data di inizio del nuovo campionato di calcio. Come ha spiegato il presidente di Via Rosellini, Paolo Dal Pino, giovedi' scorso al termine dell'assemblea convocata per fare il punto sull'ingresso dei fondi di private equity nel dossier dei diritti televisivi, uno slittamento e' rispetto al 12 settembre (data inizialmente ipotizzata per il fischio di inizio) e' altamente probabile. Sempre secondo il presidente, ai giocatori serve un po' di tempo per recuperare le forze in vista di un calendario di Champions particolarmente fitto. In questo senso la data piu' probabile sembra quella del 19 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma c'è un altro nodo che il mondo del calcio deve sciogliere: quello del protocollo sanitario che attualmente le squadre stanno seguendo sulla base delle direttive del Cts e del governo. Iniziare la nuova stagione continuando a fare tamponi ogni quattro giorni, secondo la Confindustria del Pallone, e' poco gestibile. Proprio per questo oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dovrebbe incontrare il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. L'obiettivo e' quello di stilare un protocollo piu' snello per la prossima stagione.