Playoff a rischio per Ansaldi: l'argentino tiene in ansia il Parma

L'entusiasmo per la bella vittoria contro la Spal viene minato dall'ansia per l'infortunio di Cristian Ansaldi. Il Parma rischia di perdere il suo terzino sinistro per l'importante appuntamento dei playoff. L'argentino è uscito al 17' per un problema di natura muscolare al polaccio che tiene in apprensione Fabio Pecchia. Saranno decisivi i controlli nelle prossime ore, ma non filtra ottimismo sulle sue condizioni. "Mi dispiace per l'infortunio di Ansaldi, sarà valutato" ha detto l'allenatore del Parma in conferenza stampa nel post partita. Il 36enne nelle prossime ore sosterrà gli esami dai quali si capirà l'entità dell'infortunio.