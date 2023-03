Tardini, la Nord non ci sta: "Due anni di cantiere sono un'assurdità"

"Il Tardini è dei tifosi e della città, 2 anni di cantiere sono un'assurdità". Con questo striscione apparso a inizio secondo tempo, i tifosi del Parma hanno detto la loro sul progetto di restyling dello Stadio. Un messaggio direttamente rivolto al presidente Kyle Krause che dal suo box presidenziale avrà sicuramente colto. In attesa del deposito del progetto definitivo al Comune, dopo il quale si riunirà la conferenza dei servizi, il Parma ragiona su due possibilità. Lavorare per stralci, cercando di creare meno disagi possibili alla squadra e operare una ristrutturazione graduale, oppure procedere con la demolizione dell'impianto. Il che presuppone che il Parma debba trovare un'altra sede per disputare le sue partite casalinghe, a prescindere dalla categoria in cui giocherà l'anno prossimo. L'inizio dei lavori, secondo l'iter, è fissato per la primavera del 2024, con l'opera completa consegnata tra fine 2026 e inizio 2027.