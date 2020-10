Tennis, Internazionali Emilia Romagna: in finale a Parma Caruso sconfitto da Tiafoe

Frances Tiafoe conquista gli "Internazionali

di Tennis Emilia Romagna", challenger Atp (montepremi 132.280

euro) che si è concluso con un giorno di ritardo, causa pioggia,

sui campi del Tennis Club President di Parma. Nella finale,

rinviata ieri per via del maltempo, lo statunitense, n.64 della

classifica mondiale e primo favorito del seeding, si è imposto

con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, in due ore di gioco, su Salvatore

Caruso, n.77 Atp (ritoccato il proprio best ranking) e quinta

testa di serie del torneo. Restano due i titoli per il siciliano,

che era alla quarta finale nel circuito Challenger, dove sulla

terra battuta ha vinto a Como nel 2018 e a Barcellona un anno fa

(successo che lo portoò per la prima volta in Top 100), dopo aver

perso nel 2017 quella di Biella con Krajinovic

