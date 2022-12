Vazquez è tornato a segnare ma il rinnovo resta in sospeso

Franco Vazquez è tornato a essere decisivo anche sotto porta. El Mudo ha ritrovato il gol su azione, non succedeva dal 6 maggio del 2022. Era l'ultima giornata dello scorso campionato, a Crotone. 237 giorni fa l'argentino aveva deciso l'inutile sfida dello Scida, con il Parma che salutava la stagione rimanendo fuori dai play off mentre si preparava a ripartire dal suo numero dieci. Più o meno è quello che in questi giorni sta cercando di fare Fabio Pecchia che, messa in archivio una prima parte di stagione altalenante, si tiene in tasca la notizia più bella di fine anno e spera di ritrovare il miglior Vazquez per ripartire in maniera decisa nell'anno che verrà. A Venezia, il fantasista ha giocato da falso nueve e anche se in Laguna ha toccato pochi palloni (49: un numero lontano dai suoi standard) è comunque riuscito a essere decisivo: oltre alla doppietta (gol su rigore e carezza delicata al pallone da posizione defilata a scavalcare Joronen), è stato il calciatore del Parma che ha tirato di più verso la porta avversaria: 4 i tentativi del Mudo.

Ma il rinnovo del suo contratto resta un rebus. Vazquez è legato al Parma fino al 30 giugno del 2023, c'è un accordo che prevede il rinnovo automatico in caso di Serie A, ma a oggi ogni discorso si è arenato. Il giocatore vorrebbe continuare a vestire la maglia del Parma, la società dal canto suo ha incassato la volontà del Mudo e ha deciso - per ora - di non approfondire il tema. La decisione sul rinnovo dell'accordo resta in stand-by perché il club vorrebbe valutare il suo operato sul lungo. Per Pecchia ha già dimostrato di essere fondamentale. Con il suo arrivo sulla panchina del Parma, il numero dieci è diventato fondamentale negli schemi dell'allenatore. Il tecnico ne elogia sempre la duttilità, oltre alla qualità mai messa in dubbio. Vazquez ha di fatto ricoperto diversi ruoli in questa prima parte di stagione, con buoni risultati in quasi tutte le zone di campo. Bene da trequartista, affidabile da mediano, si è offerto anche come valida alternativa da attaccante e in appoggio a una prima punta. Unico neo: tanti tiri (57), pochissimi gol (3). Chissà che ora che è tornato decisivo sotto porta non migliori anche la mira, in attesa del rinnovo che resta in sospeso.