Visite mediche per Chichizola, atteso in ritiro

Leandro Chichizola è arrivato a Parma. L'estremo difensore ex Perugia sarà il vice di Gigi Buffon, che ieri ha raggiunto il ritiro in Val di Pejo e che oggi sosterrà il primo allenamento con i compagni al pomeriggio, in programma per le 17. In serata è atteso in Trentino anche il nuovo portiere del Parma, che oggi ha sostenuto le visite mediche. Firmerà un contratto biennale. Il Parma blinda la porta, con un calciatore di sicuro affidamento. A Perugia quest'anno ha giocato 38 partite, arriva per fare il vice di Buffon e rinforzare la leadership nello spogliatoio. Anche con calciatori di un certo livello si crea la mentalità vincente.