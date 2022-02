La Wimore riparte in casa dal 4 Torri Ferrara

Dopo quasi due mesi di stop forzato a causa dell’emergenza Covid, la WiMORE Energy Parma, attualmente al secondo posto nel girone E di Serie B, torna in campo per la prima volta nel 2022 ospitando domani pomeriggio alle 17,30 al PalaRaschi il Niagara 4 Torri Ferrara, penultimo in classifica, che finora vanta una sola vittoria all’attivo ai danni del fanalino di coda Modena Volley. Ma guai a sottovalutare l’avversario che all’andata giocò una buonissima partita davanti al proprio pubblico e sfiorò il tie-break nella prima uscita di Alberto Raho, subentrato la settimana precedente a coach Levoni. Anche quello di domani sarà l’esordio del neo tecnico Davide Zanichelli, in sella da inizio gennaio, che, complice la sospensione del campionato, ha potuto conoscere meglio in allenamento la squadra, priva degli indisponibili Boschi, Maletti, Muroni e Schivazappa in una lunga sosta che ha lasciato qualche strascico dal punto di vista fisico. La speranza è quella di recuperare tutti gli elementi chiave per la fase clou della stagione ma intanto è fondamentale ripartire con il piede giusto per mantenere la piazza d’onore, in attesa dei recuperi delle dirette concorrenti San Martino e Viadana, e non dilatare il distacco dalla capolista Mirandola, avanti di otto lunghezze. Prima convocazione per il giovane opposto Francesco Belli, classe 2006, aggregato dalla Serie C.

“Arriviamo abbastanza bene alla prima partita del 2022, purtroppo ci sono stati due-tre infortuni che hanno frenato il ritmo della squadra -spiega alla vigilia Zanichelli, coadiuvato dal vice Matteo Melispero già di recuperare gli infortuni più pesanti alla fine della prossima settimana ma questo ha condizionato il nostro lavoro oltre ad aver caricato troppo gli altri. Ferrara è un avversario ostico, giovane che può fare una partita brutta o da extraterrestri. Bisogna stare lì concentrati, farli giocare palla su palla e dovrà prevalere l’esperienza della nostra squadra. Mi attendo delle buone risposte, è un esordio sotto molti punti di vista. Siamo fermi da tanto, sarà un po’ un’incognita. Chi è concentrato per gli obiettivi d’alta classifica deve sbagliare poco, saper gestire gli infortuni e i giocatori, essere molto pragmatico in tutte le situazioni durante la settimana per presentarsi al meglio al sabato. Sensazioni particolari prima del debutto? Il PalaRaschi dà sempre emozioni, è la mia seconda casa da anni fin da quando giocavo da piccolo a pallavolo e quindi un po’ d’emozione ci sarà”.

La partita sarà visibile in diretta streaming Full Hd sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della WiMORE Energy Volley Parma e in differita sul sito www.energyvolleyparma.it.

Qui, di seguito, i roster delle due squadre di WiMORE Energy Parma e Niagara 4 Torri Ferrara impegnate nella sedicesima giornata del girone E del campionato nazionale di Serie B maschile:

WiMORE ENERGY PARMA: 1 Colangelo (P), 2 Barbieri (S), 3 Chirila (C), 4 Codeluppi (S), 5 Boschi (P), 6 Gentile (C), 7 Andreini (L), 8 Bartoli (O), 10 Cuda (S), 13 Ferraguti (S), 14 Bussolari (C), 16 Belli (O). All.: Zanichelli-Meli

NIAGARA 4 TORRI FERRARA: 1 Fregnani (S), 2 Biondi (P), 3 Bristot (O), 4 Petracca (S), 5 Poltronieri (S), 6 Sgarzi (P), 7 Reccavallo (C), 8 Migliorin (S), 10 Ballo (C), 11 Mazzanti (O), 12 Dosi (C), 13 Bosi (C), 14 Soriani (L), 15 Poli (L). All.: Forte-Piva

ARBITRI: Paolo Zamparini (Vicenza)-Silvia Longo (Padova)

PROGRAMMA SEDICESIMA GIORNATA GIRONE E SERIE B:

Kerakoll Sassuolo-National Transport Villadoro

Modena Volley-Stadium Mirandola

Moma Anderlini-Querzoli S.Volley Forlì

Sab Group Rubicone-Ama San Martino

WiMORE Energy Parma-Niagara 4 Torri Ferrara

Viadana Volley-Consar Ravenna

CLASSIFICA GIRONE E:

Stadium Mirandola 29; WiMORE Energy Parma* 21; Ama San Martino**, Viadana Volley** 19; Nat.Transport Villadoro**, Querzoli S.Volley Forlì 16; Sab Group Rubicone**, Moma Anderlini* 15; Kerakoll Sassuolo* 13; Consar Ravenna* 9; Niagara 4 Torri Ferrara* 4; Modena Volley* 1.

*una gara in meno

**due gare in meno