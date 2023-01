Zanimacchia è a Collecchio per il primo allenamento: Pecchia ha il suo esterno

Luca Zanimacchia è a Collecchio. L'esterno offensivo ex Juventus è arrivato al Centro Sportivo per sostenere il primo allenamento agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, che lo ha fortemente voluto. Dopo aver visitato il quartier generale del Parma, accompagnato in tutte le sue strutture dal Team Manager Alessio Cracolici, ha conosciuto i suoi nuovi compagni e si è messo a disposizione. Sorridente, il primo rinforzo in arrivo dal mercato è pronto a dare il suo contributo alla causa e a portare una ventata di ottimismo dopo il pessimo risultato di ieri a Cosenza. L'ottava sconfitta ha scatenato la contestazione dei tifosi presenti in Calabria, con la squadra che a fine partita è stata chiamata sotto lo spicchio dedicato agli ottanta arrivati da Parma che hanno alzato la voce scagliando la loro rabbia contro la dirigenza, alzando il tiro e puntando il dito sulla politica adottata da Krause per una gestione che a oggi non sta pagando. Il solo Zanimacchia di sicuro non basterà a risolvere i problemi, ma di sicuro può essere un'iniezione di fiducia in questa rincorsa complicata.