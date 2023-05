Il nuovo Questore: "Incentivare il controllo del territorio: chi delinque deve essere allontanato"

Le parole del nuovo Questore arrivato a Parma da Vercelli, che si è insediato il 15 maggio: "Credo esistano dei piccoli grandi problemi come in tutte le città italiane"

Il nuovo Questore di Parma Maurizio Di Domenico si è insediato nella mattinata di lunedì 15 maggio in borgo della Posta. Il nuovo dirigente ha svolto il ruolo di Questore di Vercelli negli ultimi due anni e tre mesi. "Ho visto una città bellissima con persone per bene. Ho fatto una lunga passeggiata per il centro storico. Penso che esistano piccoli grandi problemi. E' necessario incentivare il controllo del territorio e le misure preventive personali. Ovviamente chi delinque deve essere allontanato"

Copyright 2023 Citynews