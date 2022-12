Magazzini Kamila, l'Adl Cobas: "In piazza per i diritti dei lavoratori, la polizia ha caricato: due persone ferite"

I lavoratori del magazzino Kamila, dopo gli scontri della mattinata del 20 dicembre, hanno dato vita ad un presidio davanti alla Coop di via Gramsci. Stefano Re di Adl Cobas: "I lavoratori hanno chiesto il rispetto dei propri diritti tramite il sindacato: non viene riconosciuto il passaggio di livello contrattale. Vorrebbe dire avere almeno una retribuzione in più all'anno: abbiamo ripreso lo sciopero per questo motivo. Stamattina c'è stata la carica della polizia: due persone sono rimaste ferite, un lavoratore e un'attivista del sindacato".

Copyright 2022 Citynews