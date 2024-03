In bicicletta lungo la tangenziale Sud di Parma. Un rider si è avventurato, nella mattinata di lunedì 25 marzo, lungo il tratto riservato alle auto e alle moto. Il video di un lettore mostra il passaggio dell'uomo a bordo della bicicletta, in corrispondenza dell'uscita per l'aeroporto.

