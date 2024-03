VIDEO | Grasso: "La mafia al nord è stata sottovalutata: ora è un pericolo"

L’iniziativa 'Pagine di legalità, esempi di cittadinanza' nasce come spin off del Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS realizzato con Unisona, che nei due eventi in live streaming sulla legalità tenuti da Pietro Grasso tra la fine del 2022 e il 2023 ha visto la partecipazione di oltre 100mila ragazzi delle scuole superiori. Fondazione Scintille di Futuro, presieduta da Pietro Grasso, ha quindi messo a punto un programma di approfondimento articolato in webinar formativi dedicati agli insegnati delle scuole superiori di tutta Italia – partito lo scorso 31 gennaio - per fornire ai docenti gli strumenti necessari ad affrontare nelle classi un percorso di educazione alla legalità. Fondazione Conad ETS è orgogliosa di essere al suo fianco nel sostenere questa iniziativa. Oggi, a conclusione del progetto, si è svolto a Parma un confronto tra Pietro Grasso e 150 studenti del Liceo Ulivi per rispondere alle domande dei ragazzi su mafia, legalità e Costituzione. Oltre a Fondazione Conad ETS, all’incontro hanno preso parte i dirigenti della Cooperativa Conad Centro Nord che rappresenta sul territorio la Fondazione. Ad accogliere i ragazzi, il Preside del Liceo Ulivi, Giovanni Brunazzi.

“Quando ho deciso di dare vita alla Fondazione Scintille di Futuro il mio primo pensiero è andato alle scuole, alle migliaia di studentesse e studenti incontrati negli anni, alle centinaia di dirigenti scolastici e docenti con cui mi sono confrontato, trovando sempre interlocutori appassionati e raccogliendo consigli, richieste, suggerimenti. Proprio sulla base di questa esperienza, sono molto felice di portare Scintille per la scuola, in tantissime classi, perché anche da questo piccolo seme potrà partire una nuova primavera di legalità” – ha dichiarato il Presidente Grasso in apertura dell’incontro. “Conad Centro Nord è da sempre sensibile alle tematiche sociali e attraverso questa iniziativa vogliamo ribadire ancora una volta il nostro impegno al fianco delle Comunità per sostenere il patrimonio più grande del nostro Paese: i giovani e il loro futuro. – afferma Ivano Ferrarini, Amministratore Delegato di Conad Centro Nord – Con Fondazione Conad Ets stiamo portando avanti un programma formativo di eventi live su temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni, il Progetto Scuola e come Cooperativa siamo molto attivi con iniziative sportive, culturali e sociali che mirano a coinvolgere e supportare i giovani. Questo progetto altamente formativo, a cui abbiamo aderito con convinzione, si pone perfettamente in linea con “Sosteniamo il futuro Conad”, che racchiude il nostro impegno verso un futuro più sostenibile”. “Siamo orgogliosi, dopo gli eventi in live streaming proposti agli studenti di tutta Italia, di sostenere anche questa iniziativa che stimola il dialogo con i docenti ed educa i ragazzi a riconoscere e contrastare ogni forma di mafia – ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Direttrice di Fondazione Conad ETS -. Siamo grati al Presidente Grasso e alla sua Fondazione, Scintille di futuro, per lo straordinario lavoro di sensibilizzazione dei giovani su un tema così importante come l’educazione alla legalità”

Copyright 2024 Citynews