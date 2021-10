Protesta dei sanitari Novax sospesi: "Decisione ingiusta e illegale: famiglie lasciate senza sostegno"

Nella mattinata di oggi, giovedì 14 ottobre, davanti all'Ospedale Maggiore di Parma è andata in scena una protesta dei sanitari Novax sospesi perchè non si sono sottoposti alla vaccinazione, così come previsto dai decreti che hanno reso obbligatoria la vaccinazione per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore sanitario. "E' una decisione illegale e ingiusta: ci sono famiglie con bambini lasciate senza sostegno".

