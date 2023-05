VIDEO | Scontri tra ultras dopo Parma-Venezia, polizia nel luogo dell'assalto

Le immagini dalla zona dell'Esselunga di via Traversetolo

Una trentina di tifosi del Parma hanno tentato di assaltare, con tanto di lancio di fumogeni e petardi, i pullman della Tep con a bordo i tifosi del Venezia, mezz'ora dopo la fine della partita di ieri allo stadio Tardini. Secondo la ricostruzione della polizia i tifosi, dopo essersi nascosti dietro alcuni pannelli posti all'altezza della rotonda di via Traversetolo vicino a via Luciano Lama hanno approfittato della mancanza di illuminazione per tentare il blitz contro gli avversari.

