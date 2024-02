Al Pacc di Collecchio cresce l’offerta con l’inizio dell’attività del gruppo otologico del prof. Mario Sanna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Giunge al Poliambulatorio Città di Collecchio il Gruppo Otologico, che segna il ritorno nel territorio del Prof. Mario Sanna, formatosi a Parma, ed ora Direttore sanitario e fondatore del centro piacentino, conosciuto a livello nazionale e internazionale. Si tratta di un’eccellenza nel campo dell’Otorinolaringoiatria che viene proposta alla popolazione come migliore assistenza per la salute dell’orecchio oltre all’offerta di percorsi di prevenzione personalizzati e supportati da un’elevata competenza specialistica e dalle più moderne strumentazioni tecnologiche. Con l’obiettivo di rendere partecipe la cittadinanza, il Poliambulatorio di Collecchio, organizzerà in data sabato 2 marzo 2024, in occasione della giornata mondiale dell’udito, un open day dove gli specialisti del Gruppo Otologico, insieme al Prof. Sanna, offriranno uno screening gratuito dell’udito, con esame audiometrico e vocale presso gli ambulatori del PacC. Saranno messi a disposizione una cinquantina di posti su prenotazione. Per info chiamare il 0521 1682359, messaggi whatsapp al 342 6126001 o scrivere a prenotazioni@pacc.it È stato lo stesso Amministratore Delegato del Poliambulatorio, Emanuele Tragni, a fornire queste informazioni, nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo presso la Sala Paer CPM Toscanini a Parma – “A partire dal prossimo marzo, il Gruppo Otologico e il prof. Mario Sanna, riconosciuti come eccellenze nel campo dell'otorinolaringoiatria per numero di interventi all'orecchio medio e di impianti cocleari, saranno ufficialmente a disposizione della cittadinanza presso gli ambulatori del PacC. Questa collaborazione rappresenta un motivo di grande orgoglio per il Poliambulatorio Città di Collecchio, che entra a far parte del prestigioso Gruppo Casa di Cura Piacenza, con cui condividiamo i valori fondamentali, come l'impegno per offrire servizi sanitari di eccellenza.” Questo nuovo capitolo nella storia del PacC sottolinea l'incessante impegno nell'offrire soluzioni mediche all'avanguardia e perseguire l’obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze della comunità, promuovendo il benessere e garantendo un accesso facilitato a trattamenti di altissimo livello. Nel corso della conferenza stampa il Prof. Claudio Reverberi, Direttore sanitario del PacC, ha introdotto e presentato il Prof. Mario Sanna, chirurgo otorinolaringoiatra italiano specializzato in otologia, chirurgia laterale della base cranica e implantologia dell'udito. “Siamo felici di accogliere a Parma il Prof. Sanna, oggi considerato dai suoi colleghi tra i pionieri della moderna Chirurgia della Base Cranica e un luminare della specialità. Ha raggiunto durante la sua esperienza traguardi importanti eseguendo interventi, anche su tumori rari. Il Prof. Mario Sanna, attuale Fondatore e Direttore del Gruppo Otologico, è stato inoltre Professore di Audiologia e Otorinolaringoiatria presso l'Università di Sassari, Università di Parma e Università di Chieti”. “Portare nel territorio parmense uno dei Centri di riferimento nel mondo per impianti cocleari, chirurgia dell’orecchio medio e della base cranica - afferma il Prof. Mario Sanna - che possa contare sull’utilizzo dei migliori dispositivi, soprattutto per la gestione di determinate patologie, anche molto rare, e su un’équipe di specialisti di alto livello rappresenta una grande opportunità per la popolazione di Parma, città che rappresenta gli anni della mia formazione. Poter disporre dell’elevata esperienza dei professionisti del Gruppo Otologico, presso il PacC di Collecchio, sarà una novità per il paziente del territorio e significherà poter contare su un’assistenza altamente qualificata. Al Gruppo Otologico crediamo nell’approccio multidisciplinare ed interdisciplinare per il trattamento dei nostri pazienti. Questo significa saper fare una sintesi di più discipline medico-chirurgiche per trovare la soluzione migliore e più adatta alle specifiche esigenze del paziente”. Il sodalizio tra il Poliambulatorio Città di Collecchio e il Prof. Mario Sanna si esprime anche attraverso l’appoggio nei confronti della Fondazione Mario Sanna che, in qualità di Ente del Terzo Settore (ETS), si impegna costantemente nel supportare la ricerca scientifica, il settore medico e la comunità del territorio attraverso azioni con finalità di solidarietà sociale (missioni, progetti, borse di studio, campagne di prevenzione e sensibilizzazione ed erogazioni di vario genere ad altri enti o associazioni benefiche). Proprio per sostenere il lavoro della Fondazione, il PacC ha in programma il 1° marzo una serata charity di presentazione dell’attività dell’ente in cui sarà coinvolto il tessuto economico locale. “La Fondazione Mario Sanna – spiega il Dott. Vittorio Sanna, Consigliere della Fondazione – nasce nel 2015 come strumento a sostegno della ricerca in campo oto-neuro-chirurgico a medici ricercatori che per merito e condizione sociale ed economica (specialmente dei Paesi in via di sviluppo) non riescono ad accedere ai centri di eccellenza. La Fondazione si è sviluppata a partire dal 2020 come ente che organizza attività di telemedicina e sessioni chirurgiche e di formazione, rivolte ai giovani medici, in aree depresse del pianeta, Africa e in futuro Est asiatico”.