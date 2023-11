al pacc screening gratuito per il diabete

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il Poliambulatorio Città di Collecchio, in un impegno costante per la salute della comunità, mette in risalto uno speciale focus sulla prevenzione del diabete, proprio nel mese in cui si celebra la Giornata Mondiale del Diabete, il 14 novembre. Il Pacc offre un servizio di screening gratuito per il diabete, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza del controllo e della prevenzione di questa patologia, Informati per stare bene. Quest'iniziativa si inserisce nell'ambito de "I Mesi della Salute," un progetto nato per celebrare il 10° anniversario del PacC, che mira a promuovere la salute e il benessere dei cittadini, a Parma e provincia. Gli screening gratuiti, disponibili per tutto il mese di novembre, permetteranno ai cittadini di sottoporsi a test importanti, tra cui la misurazione della Glicemia e dell’Emoglobina Glicata tramite un semplice prelievo di sangue, insieme alla misurazione della pressione arteriosa e della circonferenza addominale. L'iniziativa si svolge nel mese in cui si celebra la Giornata Mondiale del Diabete. Questa giornata è un momento di sensibilizzazione globale sull'importanza del controllo e della prevenzione del diabete, e il Poliambulatorio PacC è orgoglioso di partecipare attivamente all’obiettivo. Per prenotare uno screening gratuito, è possibile contattare il Poliambulatorio Città di Collecchio al numero 0521 1682359, inviare un'e-mail a prenotazioni@pacc.it o utilizzare i canali social del Poliambulatorio per ulteriori informazioni. Di seguito alcune informazioni importanti relative allo screening gratuito presso il Poliambulatorio Città di Collecchio: - Non è richiesta una prescrizione medica per partecipare allo screening; - Si prega di presentarsi a digiuno per garantire risultati accurati; - Dopo il prelievo il Poliambulatorio PacC offre una colazione gratuita presso il Bar Manhattan di Collecchio. - I risultati degli esami saranno comunicati entro 24 ore. - In caso di valori anomali, il Dottor Pasquale Martinelli e il Dottor Pier Paolo Vescovi, Medici Diabetologi del PacC, saranno a disposizione per consulenze approfondite. Il PacC è impegnato nella promozione della salute e del benessere della comunità locale e invita a partecipare a questa importante iniziativa per la prevenzione del diabete. La salute è una priorità, e anche un piccolo passo verso la prevenzione può fare la differenza a lungo termine. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, visitate il sito web del Poliambulatorio all'indirizzo www.pacc.it e il blog www.poliambulatoriopacc.it