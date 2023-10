Oggi è il giorno dello sciopero generale: disagi in vista per il trasporto pubblico

Oggi, venerdì 20 ottobre è il giorno dello sciopero generale di 24 ore proclamato dalla segreteria nazionale SGB. Lo sciopero è indetto per: aumenti salariali, rinnovo contratti, riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, introduzione del salario minimo, divieto di utilizzo dei fondi del PNRR per armamenti e blocco delle spese militari, cancellazione degli aumenti delle tariffe di energia, revoca dell’abolizione del reddito di cittadinanza, rilancio di un piano di edilizia residenziale pubblica, introduzione del reato di omicidio sul lavoro, fermare la controriforma della scuola, difesa del diritto di sciopero, introduzione di una nuova politica energetica, aumento delle risorse a favore dell’autodeterminazione; contro: le privatizzazioni, l’autonomia differenziata e l’economia della guerra. Ecco i servizi garantiti per il trasporto pubblico locale, i treni, il Comune di Parma e l'Ausl