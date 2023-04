Per il 25 aprile in piazza anche i no vax: "Liberati? Liberi", dalle 15 in Pilotta

Il 25 aprile a Parma scendono in piazza anche i No vax e i no Greenpass. Il presidio si terrà dalle ore 15 in piazzale della Pace. Ad organizzarlo alcune sigle, come per esempio 3V Fare Rete - Parma. "Lo scorso 25 aprile Liberazione faceva rima con discriminazione - si legge sul manifesto di indizione - a causa di un vergognosi lasciapassare. Quest'anno, più che mai, non festeggiamo una Liberazione simbolo di sottomissione ma manifestiamo, come sempre abbiamo fatto e faremo, per la libertà"

"La forma verbale fa tutta la differenza - si legge in una nota. Se l'effetto finale può risultare lo stesso, è cosa ben diversa "trovarsi liberi" grazie all'azione salvifica di qualcuno, rispetto al sapere di "essere liberi" in quanto è una condizione, questa, appannaggio dell'essere umano in quanto tale. Credo che la chiave per rendere questa sottigliezza evidente, quanto lo è agli occhi di chi scrive e agli occhi di quei pochi che ancora ricordano che il Verbo è portatore di Significato, stia nel soffermarsi sui concetti di delega e di responsabilità".

