2800 chilometri in bici: i suggestivi itinerari delle mappe cicloturistiche di Emilia Bike Experience

Uno spettacolo fatto di oltre 100 itinerari per un totale di più di 2.800 chilometri! Pedalare in Emilia significa viaggiare in libertà tra cultura, natura ed enogastronomia, nel segno della qualità. Qui, nella terra dello Slow Mix, ogni vacanza su due ruote è unica ed eclettica. Dai sentieri che si snodano sulle montagne dell'Appennino, tra piccoli borghi, antiche dimore, pievi e castelli, alle strade di pianura che seguono il corso del fiume Po con il suo paesaggio incantato ricco di biodiversità, fino ai tratti che si immergono nelle meraviglie senza tempo delle città emiliane, sempre accoglienti, dense di storia e opere d’arte. Un modo inedito e sostenibile di vivere il proprio tempo libero: persone, saperi, luoghi, gusti e racconti che vi entreranno nel cuore sempre più a fondo ad ogni pedalata!

Curata da FIAB PARMA Bicinsieme-APS (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e realizzata all’interno del “Programma Turistico di Promozione Locale 2023”, coordinato dal Comune di Parma e finanziato dagli enti aderenti e da Visit Emilia, la cartina di Emilia Bike Experience: uno strumento indispensabile per scoprire in bici i territori di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Le nuove proposte di percorsi, pensati per cicloturisti e famiglie, sono sviluppati prevalentemente su strade asfaltate a basso traffico veicolare e sono stati presentati in conferenza stampa in Municipio Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità, Cristiano Casa, Presidente di VisitEmilia, Alessandro Puglisi, Dirigente Settore Cultura e Turismo del Comune di Parma che è Comune capofila della promozione, Andrea Mozzarelli, presidente FIAB (Federazione italiana degli amici della bicicletta), Ivan Saracca, membro del Direttivo FIAB Parma Bicinsieme APS, con delega al Cicloturismo.

"Un lavoro inedito di promozione di un'interprovincialita' che compone un quadro fuori dall' ordinario di un territorio di straordinaria ricchezza" lo ha definito l'Assessore Gianluca Borghi, "una mappa che allarga i confini del cicloturismo come finora è stato pensato" ha detto Ivan Saracca "superando confini campanilistici e creando un sistema dedicato ad un turismo in forte crescita" ha sottolineato Cristiano Casa nei confronti di queste mappe che saranno distribuite negli IAT di Destinazione Emilia e da FIAB a partire dal prossimo dicembre "si tratta di mappe che si muovono su strade a basso traffico e di percorsi adatti a tutte le condizioni fisiche" ha aggiunto Andrea Mozzarelli. Emilia Bike Experience vi porta a scoprire il territorio emiliano attraverso le proposte dei suoi numerosi e suggestivi itinerari: PedalART, Food Valley Bike, 100 Laghi Bike, Musei del Cibo, Ciclovie dei Parchi del Ducato, Appennino Reggiano Bike, Bardi, Albinea, percorsi cicloturistici della Val Trebbia e Val Tidone, Via Francigena.

La cartina ha lo scopo di riunire in un unico supporto i percorsi cicloturistici delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. I percorsi scelti sono quelli che per lunghezza, bassa difficoltà, riconosciuta valenza, permettono di essere affrontati da persone senza spiccata preparazione fisica e tecnica, come ad esempio una famiglia con figli, puntando a un'offerta il più possibile inclusiva.

I percorsi di valenza nazione e regionale, quali la Via Francigena, la ER9-Tibre Dolce, la VENTO, sono stati integrati con quelli di respiro provinciale PedalArt, Parchi del Ducato, Musei del Cibo, oltre alla ormai famosa Food Valley Bike e alla nuova 100 Laghi Bike. Sono infine proposti focus su realtà che stanno sviluppando una valida proposta cicloturistica locale, quali Albinea, Bardi, Appennino Reggiano, Val Trebbia e Val Tidone.

Ne esce un quadro complessivo che finora non era mai stato composto e che restituisce l'Emilia come meta d'eccellenza per il cicloturismo.

Il viaggiare lento punta alla qualità e non alla quantità, punta alle emozioni, alla scoperta delle persone, dei luoghi e dei compagni di viaggio.

Pedalare nei territori di Emilia vuol dire immergersi nella bellezza dei paesaggi, sorprendersi nella scoperta delle eccellenze artistiche e culturali e godere dei prodotti enogastronomici sapientemente ottenuti grazie alla tradizione e alla innovazione delle persone che vi abitano. Questo è uno degli obiettivi che si è posto il Programma di Turistica Locale 2023, coordinato dal Comune di Parma e finanziato dagli enti aderenti e da Visit Emilia.

La cartina di Emilia Bike Experience è uno strumento per poter entrare lentamente e silenziosamente nei territori di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. È stata curata da FIAB PARMA Bicinsieme-APS (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), che ha tra le sue mission la promozione del cicloturismo e la valorizzazione dei territori. I percorsi sono prevalentemente su strade a basso traffico e asfaltate e sono stati pensati per soddisfare le esigenze di cicloturisti medi e di famiglie. Il collegamento tra i percorsi permette di creare tracciati per molti giorni e per molti km.

IL CONTESTO DEL PROGETTO - presentato all’interno del Programma Turistico di Promozione Locale 2023.

Il cicloturismo rappresenta una grande opportunità per le aree turistiche e la bicicletta è soprattutto uno strumento di felicità, di apertura e di sviluppo sociale.

Per costruire un’offerta turistica per chi viaggia in bici è necessario partire dall’analisi del territorio e chiedersi che tipo di esperienza è in grado di offrire ed è questo quello che abbiamo realizzato, in parte, lo scorso anno, individuando i segmenti di clientela a cui rivolgere la nostra proposta. Con questa prima esperienza abbiamo cercato di creare un’offerta cicloturistica allettante utilizzando una strategia comunicativa basata principalmente sulla realizzazione di video promozionali del territorio.

Per l’anno 2023 abbiamo ritenuto importante e decisivo riprendere il progetto e svilupparlo attraverso azioni che trasformino un territorio in destinazione bike friendly, rendendo il territorio appetibile per i cicloturisti.

L’esperienza del lavoro collettivo con i partner è fondamentale per creare un’offerta integrata. Sviluppare itinerari ben organizzati organizzando un vero censimento degli itinerari cicloturistici dei territori è obiettivo strategico per la creazione di un’offerta integrata.

L’utilizzo della bicicletta per fare turismo è una tendenza in crescita per diversi segmenti di pubblico che necessitano di offerte specifiche, mirate e differenziate che possono raggiungere anche lo scopo di destagionalizzare la vacanza, controllare i flussi turistici secondo criteri di sostenibilità e far fronte alla domanda vastissima di questo tipo di prodotto.

Obiettivo principale è creare un prodotto turistico esperienziale di qualità e valorizzare le destinazioni ideali per il turismo bike, incoraggiando lo sviluppo di questo segmento cercando di far crescere la sensibilità dei turisti verso un prodotto che per definizione è molto orientato alla sostenibilità.

Il cicloturismo si integra pienamente con altri prodotti turistici già presenti del panorama dell’offerta di EMILIA come, per esempio, La Via Francigena che può essere percorsa a piedi in bicicletta e può diventare una sorta di asse in cui innestare, nei percorsi di Emilia Bike Experience, altri circuiti o itinerari che consentono di fare emergere un territorio ricco di risorse, di beni ambientali, di elementi storico-architettonici e culturali. Tutto questo può rappresentare una straordinaria opportunità anche per i territori che aderiscono al progetto e per quelli che aderiranno in futuro.