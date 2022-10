Lavori in tangenziale Sud, da lunedì chiusura al traffico e limitazioni in direzione Reggio Emilia

Avanzano i lavori di manutenzione della strada statale 9 Var/A “Tangenziale sud di Parma”, rientrata in gestione Anas ad aprile 2021. Per consentire gli interventi di asfaltatura sono previste limitazioni temporanee, per chi viaggia in direzione Reggio Emilia.

Nel dettaglio, a partire da lunedì 24 ottobre, sarà istituita la chiusura al traffico della corsia di marcia - in tratti salutari della lunghezza massima pari a 500 metri - nel tratto incluso tra km 6,200 ed il km 13,150.

La modifica alla circolazione sarà attiva dalle ore 9 alle ore 18:30 dei giorni feriali ed è prevista fino al termine degli interventi, programmato per venerdì 25 novembre.