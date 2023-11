Rainieri (Lega): "Sui bus Tep acquisto limitato di solo un biglietto con la carta di pagamento"

Sui bus Tep spa, in provincia di Parma, a bordo si può acquistare "un solo titolo di viaggio per persona con una unica carta di pagamento elettronico", rendendo difficile l'utilizzo "per persone bisognose di accompagnatori come bambini, disabili ed anziani".

In un'interrogazione, il consigliere Fabio Rainieri(Lega) chiede un intervento della giunta per "consentire al più presto che con una unica carta di pagamento si possano acquistare più titoli di viaggio per diverse persone e se e come si è attivata o comunque intende attivarsi in

futuro".

Il consigliere ricorda come "l’utilizzo del trasporto pubblico è altresì penalizzato dalla costante diminuzione che si registra ormai da diversi anni dei punti vendita presso i quali acquistare direttamente i titoli di viaggio". Poter acquistare un solo biglietto "penalizza e limita il trasporto di persone che devono essere accompagnate sugli stessi mezzi pubblici come i bambini, disabili e anziani in quanto l’accompagnatore deve usare una carta di pagamento per sé e una per la persona che accompagna, la quale rientra spesso tra quelle che non posseggono carte di pagamento".