Al via la due giorni Podcast di Parma

La due giorni di VOCE Podcast Live, prima edizione originale del Comune di Parma al Teatro al Parco, ha registrato un'accoglienza di pubblico straordinaria. Tutto è pronto per offrire sette appuntamenti tra letteratura, visioni della moda, costume e manie degli italiani, il racconto di una vita divisa tra due madri, filosofie quotidiane, la suspence di un cold case che ha coinvolto una famiglia perbene e le verità indagate solo da pochi giornalisti. Tutti gli appuntamenti di VOCE sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili (si accederà in sala secondo l'ordine di arrivo).

Per i podcast finali dei due giorni: venerdì (Luca Bizzarri) e sabato (Roberto Saviano) non ci sono più posti a disposizione (le prenotazioni si sono esaurite nel giro di una manciata di minuti). Di seguito ricordiamo gli orari e la scansione del programma: ad ogni cambio di protagonista il pubblico sarà invitato ad uscire ed a riaccedere alla sala per l'ospite successivo.