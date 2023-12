Franciao riempie il cinema e dona l’incasso all’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale dei bambini

Il grande successo riscosso da “Franciao”, l’ultima produzione della Mezzani Film e del regista per passione Romeo Azzali, si è tradotto in un gesto di solidarietà nei confronti dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Come ormai tradizione, Romeo Azzali e tutto il cast, hanno devoluto l’incasso della proiezione, che quest’anno si è tenuta il 1° dicembre al The Space Cinema Parma Centro, al reparto diretto da Patrizia Bertolini. Con particolare soddisfazione perché l’assegnone ha superato ampiamente l’obiettivo dei 3mila euro arrivando, grazie anche al contributo della Congrega dell’Anolino Morbino alla somma totale di tre mila 500 euro.

“Siamo un gruppo di amici appassionati di cinema fatto in casa, un modo diverso per stare insieme, divertirsi e nel medesimo tempo star vicino a chi più ne ha bisogno”, ribadisce Romeo Azzali nel ringraziare coloro che lo accompagnano da anni in questa avventura artistica che quest’anno li ha portati in Francia, nel paese di Viriat, piccolo comune francese dell’Alvernia-Rondano-Alpi con cui Mezzani è gemellato. “

Sentiti e soprattutto divertiti ringraziamenti dalla dottoressa Patrizia Bertolini invitata a far parte del prossimo film e dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario Ausl Massimo Fabi che ha sottolineato come sia un piacere vedere tale generosità nascere dal coinvolgimento di tante persone in una divertente avventura che è diventato un atteso appuntamento della stagione.