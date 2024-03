Italbus: raddoppiate le corse tra Parma e Roma

Itabus, società privata di trasporto su gomma a lunga percorrenza che fa parte del gruppo Italo, presenta le novità della stagione, tra cui quelle per l’Emilia – Romagna, regione servita fin dall’avvio dei servizi nel 2021.

Aggiunti 8 nuovi servizi sulla linea Bologna – Roma – Napoli, portando a 32 il totale dei viaggi giornalieri. Aumentano da 12 a 22 quelli tra Bologna e Milano e raddoppiano i servizi con Bergamo (da 4 a 8 al giorno) compresa la fermata aeroportuale di Orio al Serio.

Confermati, poi, i collegamenti giornalieri verso il Veneto (fermate a Venezia e Padova) e, grazie al positivo riscontro, Itabus ha aggiunto un ulteriore collegamento con partenza da Bologna alle ore 14:45 e uno in partenza da Venezia alle ore 06:30 per arrivare a Bologna al mattino, alle ore 08:54.

Per gli spostamenti verso il Sud, introdotta la fermata di Salerno collegata con Bologna da 4 viaggi al giorno (2 diurni e 2 notturni; partenze da Bologna alle 9:50 e 18:30, arrivi a Bologna alle 19:40 e 3:40). Ci sono poi le new entry: 4 viaggi giornalieri con la Basilicata (direzione Potenza), altri 4 con la Puglia (direzione Taranto) e triplicata l’offerta verso la Calabria, passando da 2 a 6 connessioni quotidiane tra Bologna e Cosenza e inserito un nuovo collegamento diretto con Catanzaro

Per quel che riguarda Parma confermati i collegamenti con le città di Milano, Torino, Bologna, Napoli, Siena, Bari, Roma, Firenze (fino a 6 servizi giornalieri), raddoppiati i servizi da e per Roma (da 4 a 8) con nuove partenze durante la giornata; 2 nuove corse per la Calabria per arrivare a 4 servizi ogni giorno e nuovi servizi notturni per Salerno.

Confermata l’offerta Itabus anche per la città di Reggio Emilia connessa con tutte le principali città del network Itabus con fino a 6 collegamenti giornalieri verso le destinazioni di Roma, Napoli, Milano e Firenze. Inserito un nuovo collegamento notturno diretto anche per Basilicata (con fermate a Ferrandina e Potenza) e Puglia (fino a Taranto).

“L’Emilia-Romagna rappresenta una delle regioni che ci dà più soddisfazioni. Abbiamo aggiunto numerosi servizi per città quali Bologna e Parma, che rappresentano grandi realtà produttive ma anche mete di studenti, universitari e turisti” afferma Francesco Fiore, Amministratore Delegato Itabus.