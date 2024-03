Le lunghe code per un paio di scarpe scontate al Risparmio

Lunghe code nella mattinata di sabato 23 marzo davanti all'ingresso del negozio Risparmio calzature di fianco alla Coop di via Montanara a Parma. Lo storico negozio chiude dopo sessant'anni di attività in quartiere e da oggi tutti i prodotti sono in liquidazione, con sconti fino al 70% del prezzo originale. I clienti, dall'orario di apertura, si sono assiepati all'ingresso per riuscire ad assicurarsi scarpe e calzature scontate. La vendita a prezzi ribassati andrà per 13 settimane.