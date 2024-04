“Il governo intervenga per mettere in sicurezza la SP66 sull'Appennino Parmense”

“La strada provinciale 66 sull’Appennino Parmense è un collegamento di vitale importanza per le comunità locali, che da troppo tempo stanno subendo disagi a causa delle continue interruzioni della viabilità. Ho presentato un’interrogazione al Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per avere una risposta in tempi rapidi sulla situazione”.



Lo dichiara l’onorevole Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe alla Camera dei Deputati, in merito alla difficile situazione legata all’interruzione della strada provinciale n.66 a causa di terra, massi e alberi franati nelle scorse settimane nel territorio montano ai piedi del Castello di Compiano, che, oltre ad appartenere ai Borghi più belli d’Italia, è tra i volani più importanti delle valli Taro e Ceno.



“I continui disservizi lungo la SP66 tagliano in due il territorio e arrecano gravi disagi alla cittadinanza, a cominciare dall’interruzione del trasporto scolastico e dal servizio di raccolta rifiuti - prosegue Richetti, che aggiunge: - la frana, inoltre, ha messo in pericolo alcune abitazioni e, soprattutto, la casa di riposo ‘Rossi Sidoli’ situata nelle vicinanze”. Il deputato di Azione chiede al governo iniziative immediate, oltre che per ripristinare la viabilità della SP66, per contrastare la fragilità del territorio. “Il maltempo delle ultime settimane e i continui smottamenti - osserva Richetti - stanno pregiudicando sempre più la resilienza del territorio dell’Appennino parmense e i residenti sono preoccupati”.



Per questo, secondo il capogruppo di Azione, “urge assolutamente intervenire per mettere in sicurezza le strade più colpite dagli eventi meteo, oltre che per ripristinare quelle chiuse da eventi franosi evitando, così, possibili rischi ed enormi disagi per la popolazione”.