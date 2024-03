Il vescovo di Piacenza in visita all’ospedale di Borgotaro

Ha fatto tappa anche all’ospedale di Borgotaro il vescovo della Diocesi di Piacenza Adriano Cevolotto, impegnato in questi giorni in una visita pastorale alle comunità dell’alta valtaro e valceno. Questa mattina monsignor Cevolotto ha incontrato dipendenti e cittadini nella cappella del “Santa Maria”, per un breve momento di preghiera e raccoglimento alla presenza, tra gli altri, del direttore del distretto Valli Taro e Ceno Giuseppina Rossi, della dirigente medica di presidio Francesca Spagnoli, del cappellano dell’ospedale don Renzo Corbelletta, del parroco di Borgotaro don Angelo Busi e della vice sindaca del comune di Borgotaro Alessandra Foschi.