A Parma un bosco della memoria per le vittime del Covid

Anche Parma in futuro avrà un bosco della memoria dedicato alle vittime del Covid. Un luogo dedicato a chi ha dato la vita combattendo in prima linea, come i medici, ricorderà le numerose vite che la pandemia ha portato via. Un posto che sorgerà lungo viale Du Tillot. Lo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici, Michele Alinovi, durante la seduta della commissione consiliare sul Bilancio.