A Sala Baganza è già Natale con il “Piccolo festival dell’Inverno“

Un celebre spot diceva che “Il Natale quando arriva, arriva”. E a Sala Baganza arriverà ancora una volta abraccetto con il “Piccolo Festival dell’Inverno”, la rassegna che da un lustro propone un calendario lungo un mese di sapori, colori, luci e suoni, organizzato dall’Amministrazione comunale insieme alla Proloco e alle altre dinamiche associazioni salesi. Un Festival, a dispetto del nome, tutt’altro che “piccolo” e che quest’anno propone diverse novità, oltre agli appuntamenti più tradizionali, quelli che non possono proprio mancare.

La prima data da segnare sul calendario è quella di domenica 3 dicembre, la giornata che rappresenta anche la tappa inaugurale della seconda edizione di “Dicembre con gusto”, il percorso enogastronomico accompagnato da musica, arte e storia che si svolgerà traSala Baganza, Collecchio, Traversetolo e Felino, promosso dall’Unione Pedemontana Parmense in collaborazione con le Amministrazioni comunali e le associazioni del territorio. Alle 10.15 prenderà il via dal Municipio il corteo che terminerà in piazza con l’apertura ufficiale di “Dolce Rocca”, evento unico che ospita degustazioni di vini e prodotti di pasticceria e panetteria nelle pregiate stanze del maniero salese.

Alle 12.30, come da tradizione, si potrà pranzare in piazza, con il “Cotechino più lungo della provincia” e gli anolini da passeggio. Alle 16.30 la masterclassdedicata ai vini del territorio con i sommelier dell’AIS(Associazione Italiana Sommelier) e alle 17 una merenda per bambini in attesa dell’accensione dell’albero, prevista per le ore 18, con lo spettacolo di luci e artisti di strada “Orbit” della compagnia ParolaBianca in collaborazione con l'Ufficio Incredibile. Il pomeriggio proseguirà con caldarroste, vin brulè e, per i più piccoli, i “Giochi di una volta”.

Il secondo appuntamento è per giovedì 7 dicembre alle ore 16, replicato il 14 dicembre alla stessa ora, con le letture dei “Racconti davanti al fuoco” alla Biblioteca “Vilma Preti”, dedicati sempre ai bimbi.

Due giorni dopo, sabato 9 dicembre, la “Caccia al Tesoro in cantina… il Natale si avvicina”, mentre domenica 10 dicembre uno degli eventi clou di quest’anno, lo spettacolo “Una Tazza di Mare in tempesta”, un suggestivo viaggio ideato e condotto dall’attore Roberto Abbiati immersi in una scenografia spettacolare, allestita nell’Oratorio della Rocca, liberamente tratto da Moby Dick di Melville, sempre in collaborazione con l’Ufficio incredibile.

Mercoledì 20 dicembre alle 16.30 in Biblioteca, nuovo appuntamento per i più giovani con “Storie attorno all’albero”, narrazione a cura di Alessandro Rivola e sabato 23 alle 18 la storica “Fiaccolata per la Pace”dell’antivigilia per le vie del paese, che si concluderà con i canti del “Coro Gospel Cake & Pipe”.

Lunedì 1° gennaio 2024 il Concerto di Capodanno “Candle Castle” nell’Oratorio dell’Assunta(Prenotazione consigliata entro il 30 dicembre), mentre il 6 gennaio la Befana si porterà via le calorie accumulate durante le feste natalizie con l’immancabile Camminata – Memorial “Mario Dieci” con partenza alle 8.30 da Piazza della Pace.

Dal 13 dicembre al 14 gennaio, in Rocca Sanvitale sarà inoltre possibile ammirare la “Mostra di opere in cartone”, curata da Gianni Gallo.

«Anno dopo anno, il Piccolo Festival è sempre più ricco– sottolinea l’assessore al Turismo Giulia Alfieri –.“Dolce Rocca” è un evento sempre più atteso, che ad ogni edizione registra una crescita di espositori e di pubblico. Evento che ci consente di “tenere il filo” con il Festival della Malvasia, altra grande manifestazione che si svolge a Sala Baganza nella terza settimana di maggio».

Il vicesindaco con delega alla Cultura, Giovanni Ronchini, spiega come il Festival di quest’anno rappresenti «un perfetto mix tra innovazione e tradizione. Lo spettacolo di Abbiati sarà molto particolare e alla luce del clamoroso successo dello scorso anno, abbiamo deciso di confermare il concerto “Candle Castle”, che offre al pubblico un’esperienza suggestiva in un’atmosfera unica. Il Festival accompagna le festività natalizie ma anche l’arrivo dell’inverno che, con il solstizio, segna il passaggio dalle tenebre alla luce in ogni civiltà».

Per informazioni e prenotazioni, occorre contattare lo IAT “Valli di Parma” dell’Unione Pedemontana Parmense, telefonando allo 0521 33 13 42/43 o inviando una mail a IAT@unionepdemontana.pr.it.